Dorpsraad Exloo: Wij willen de leefbaarheid op peil houden

Wil Luchjenbroers is de voorzitter van de nieuwe dorpsraad in Exloo (foto: archief RTV Drenthe)

EXLOO - Exloo heeft een eigen dorpsraad. De raad werd gisteravond geïnstalleerd door burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn.

Voorzitter van die nieuwe dorpsraad is oud-VVD-raadslid Wil Luchjenbroers. Zij was tot 9 februari van dit jaar volksvertegenwoordiger. "Ik was benaderd voor het voorzitterschap van de dorpsraad toen ik nog raadslid was, maar dat had ik toen liever niet. Na het stoppen als raadslid, hebben ze mij weer benaderd."



Leefbaarheid

Volgens Luchjenbroers was er vanuit het dorp behoefte aan een dorpsraad. "We doen al heel veel op folkloristisch gebied, maar tegenwoordig krijg je steeds meer van doen met gemeenten die aan het bezuinigen zijn. Hoe kunnen we samen iets oppakken? Hoe kunnen we samen sterk zijn? Wij willen de leefbaarheid op peil houden in Exloo", zegt ze.



Drie speerpunten

De dorpsraad zet in op drie speerpunten naar aanleiding van een belevingsonderzoek. "Die hebben we eind maart gepresenteerd aan het college. Er kwamen zeker drie dingen heel duidelijk naar voren: het verkeer, het onderhoud van het groen en kunnen er misschien nog wat woningen bij gebouwd worden? Dat zijn hot items om iets mee te doen."



Subsidiestromen

Exloo is niet het eerste dorp met een dorpsraad. Drouwer en Borger hebben ook een dorpsraad om met name problemen naar voren te brengen. "Door de herindeling, we hebben 25 dorpen in Borger-Odoorn, valt er wel eens wat tussen wal en schip."



En de afgelopen jaren is er ontzettend veel bezuinigd, volgens de voorzitter. "In de kleine kernen zie je toch weer dat er andere groepen opkomen, zoals in Exloo met de dorpsraad. Er zijn zoveel subsidiestromen en die kun je als bewoners aanspreken. Dat doet een gemeente minder vaak."



Burgemeester

De voorzitter van de dorpsraad vindt zichzelf niet de burgemeester van Exloo. "Wij hebben een hele goede moderne burgemeester. Geweldig. Hij heeft het idee omarmd en begeleid. Als ik toch mag kiezen om ergens burgemeester te zijn, dan is dat op Schiermonnikoog", lacht Luchjenbroers.