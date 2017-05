VVD kiest lijsttrekkers voor Borger-Odoorn en Emmen

De VVD in Zuidoost-Drenthe heeft de lijsttrekkers voor Borger-Odoorn en Emmen gekozen (foto: ANP / Bas Czerwinski) Erik Huizing is de nieuwe lijsttrekker van de VVD in Borger-Odoorn (foto: VVD Zuidoost-Drenthe)

EMMEN/EXLOO - De VVD Zuidoost-Drenthe heeft gisteravond nieuwe lijsttrekkers gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Erik Huizing gaat aan de slag in Borger-Odoorn. Hij volgt Wil Luchjenbroers op als lijsttrekker.



Johan Scheltens is opnieuw gekozen tot lijsttrekker van de VVD in Emmen. Hij gaat zijn derde termijn in.