​Erectiepillen, tasers en tabak gevonden in bestelbus van man uit Emmen

Een man uit Emmen werd opgepakt met tasers, en illegale erectiepillen en tabak (foto: Van Oost Media)

DALEN - Bij een verkeerscontrole op de N34 zijn gisteren 260 illegale erectiepillen, vijftig tasers en vijftien kilo illegale tabak in beslag genomen.

De spullen werden gevonden in een bestelbus. De 57-jarige bestuurder uit Emmen is opgepakt. Ook werd de bus in beslag genomen.



Na de vondst gingen agenten naar een loods in Emmen waar de verdachte gebruik van maakte. Daar werd nog een taser gevonden. De politie onderzoekt waar de stroomstootwapens vandaan komen. De douane doet onderzoek naar de medicijnen en het tabak.