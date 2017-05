Vier mannen stelen met geweld telefoon van inwoner Erm

De man werd overvallen in zijn woning op het bungalowpark Ermerzand (foto: Persbureau Meter)

ERM - De man die gisteravond op het bungalowpark Ermerzand in Erm gewond raakte is door vier mannen met geweld van zijn smartphone bestolen.

De aanleiding ligt volgens de politie vermoedelijk in de relationele sfeer. De 28-jarige bewoner raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan.Het slachtoffer belde de politie omdat hij zou zijn overvallen door vier mannen. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er geen sprake was van een woningoverval.De daders gingen er in een auto vandoor en zijn nog niet opgepakt.