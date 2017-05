Stelling: Een bijbaan voor de koning is een goede zaak

ASSEN - Koning Willem-Alexander vliegt al jaren voor de KLM in een Cityhopper en doet dat meestal in alle anonimiteit.

"Ook als we vanuit het bemanningscentrum in KLM-uniform met pet door Schiphol lopen, zijn er heel weinig mensen die me herkennen", vertelt de koning vandaag aan De Telegraaf Inmiddels laat hij zich omscholen voor het vliegen van een Boeing 737. Met de vluchten komt de koning aan zijn 150 vlieguren per jaar, die nodig zijn voor zijn brevet. Koning Willem-Alexander denkt "een weekje of drie, vier" nodig te hebben voor de omscholing tot 737-vliegenier. "Theorie, praktijk, simulator en examen. En dan de lijn op."Wat vindt u? Is het een goede zaak dat onze koning een bijbaan heeft? Of moet de koning het houden bij lintjes knippen, wetten ondertekenen en ministers beëdigen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging de stelling over de formatie van het nieuwe kabinet: partijen moeten water bij de wijn doen voor snelle formatie. Van de 624 stemmers is ruim 40 procent het met die stelling eens.