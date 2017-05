Celstraffen en tonnen aan boetes uitgedeeld in fraudezaak RUG

PEIZERMADE/GRONINGEN - Marinus P. uit Peizermade is veroordeeld tot een jaar cel waarvan vier maanden voorwaardelijk voor zijn rol in de RUG-fraudezaak.

Daarnaast moet P. 200.000 euro terugbetalen. Tegen hem was 3,5 jaar cel geëist.Hoofdverdachte Hans G. werd veroordeeld tot drie jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij moet 450.000 euro betalen. Tegen hem was vier jaar cel geëist. Zijn zoon die ook betrokken was bij de zaak, moet twee jaar de cel in waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij moet 170.000 euro terugbetalen.Een derde verdachte kreeg twee jaar cel opgelegd, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij moet in totaal vier ton schadevergoeding betalen. De rechter noemde de fraude "schaamteloos, doortrapt en verspilling van gemeenschapsgeld."De fraude op de Rijksuniversiteit Groningen duurde volgens het OM van 2008 tot 2016. De rechter gaat uit van een kortere periode. In totaal zou ruim 1,1 miljoen euro zijn weggesluisd. Hans G. nam geld aan van installatie- en bouwbedrijven in ruil voor werk aan de RUG.De bedragen werden buiten de boeken gehouden. De zaak kwam aan het licht toen een van de installatiebedrijven failliet ging en de boeken werden gecontroleerd.