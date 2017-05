Onzekerheid voor Wagif voorbij: hij mag in Nederland blijven

EELDE - Wagif Faredzjualev uit Eelde heeft een verblijfsvergunning gekregen en mag daardoor in Nederland blijven. "Ik heb het idee dat ik zweef," zegt Günel, de vrouw van Wagif.

Wagif vluchtte vijftien jaar geleden vanuit Azerbeidzjan naar Nederland. Hij hoorde vlak voor Kerst dat hij terug moet, omdat hij geen verblijfsvergunning had. Zijn vrouw en kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit en mochten sowieso in Nederland blijven."Gistermiddag belde de vrouw van Wagif mij met het nieuws," zegt Anneke Jongsma, die veel actie voerde voor het gezin. "We zaten in de auto in Friesland en misten van schrik een afslag. Zo verrast en geëmotioneerd zijn we van dit nieuws." Vanmorgen hing Jongsma gelijk de vlag uit.Maandenlang voerden dorpsgenoten actie om Wagif in Nederland te houden. Zo stuurden ze 2.500 kaartjes naar staatssecretaris Klaas Dijkhoff, verzamelden ze bijna 6.500 handtekeningen tegen zijn uitzetting en gingen 50 dorpsgenoten naar het Malieveld in Den Haag om uitzetting te voorkomen.Volgens Jongsma kan het gezin het zelf ook nog nauwelijks geloven. Vandaag wordt het nieuws op de basisschool van de twee kinderen van het echtpaar verteld. Jongsma: "Dit is voor hen ook fantastisch. De kinderen hebben er veel spanning van gehad. Nu kunnen ze hun leven weer oppakken. Ze zijn vrij."