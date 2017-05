Langelo krijgt een eigen huiskamer

LANGELO - De dorpsbewoners van Langelo kunnen opgelucht ademhalen, want ze kunnen hun geliefde ontmoetingsplek houden.

Noordenveld stelt geld beschikbaar om het café Bralts deels over te kopen en aan het dorp beschikbaar te stellen. Tenminste, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt.De eigenaren van het dorpscafé stoppen per 1 januari en Dorpsbelangen wil dat de activiteiten daar door kunnen gaan.De kroeg is nu veel meer de ontmoetingsplek van het dorp, in tegenstelling tot het dorpshuis. Elf verschillende clubs komen er samen. Er wordt gebiljart, gekaart en de toneelvereniging oefent er en treedt er op. Het eigenlijke dorpshuis in de oude school heeft veel achterstallig onderhoud, bovendien vinden de dorpelingen het er ongezellig.Het college stelt nu voor om de oude school over te nemen voor het symbolische bedrag van één euro. Dorpsbelangen krijgt het grootste deel van het geld middels een subsidie om het café te kunnen kopen. Voor het resterende bedrag moet de vereniging een hypotheek nemen, al wil de gemeente wel garant staan voor deze lening.