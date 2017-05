Man neergestoken in Oosterhesselen

Een man uit Oosterhesselen is opgepakt omdat hij zijn broer zou hebben neergestoken (foto: RTV Drenthe/Hugo Boogaerdt)

OOSTERHESSELEN - Een 31-jarige man uit Oosterhesselen is gisteren opgepakt omdat hij zijn 30-jarige broer zou hebben neergestoken. Dat gebeurde aan de Smalthaarweg.

De gewonde man werd gevonden in de Burgemeester de Kockstraat in het dorp. Hij is met een steekwond naar het UMCG gebracht.



Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend.