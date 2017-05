Geld voor bevingsschade is bijna op

De NAM moet extra de portemonnee trekken (foto: archief RTV Drenthe/Fred van Os)

ASSEN - Het geld dat is uitgetrokken om de gevolgen van de gaswinning voor Groningen op te vangen, is bijna op. Van de 1,3 miljard euro is nog vijftig miljoen over, blijkt uit het vandaag gepubliceerde verslag van de Algemene Rekenkamer.

Het gereserveerde geld moest de uitgaven van 2014 tot 2018 dekken. Maar eind vorig jaar, halverwege die periode, was 96 procent al uitgegeven.



Half miljard

Vooral de afhandeling van door aardbevingen aangerichte schade viel veel duurder uit. Daaraan is al ruim een half miljard euro uitgegeven, terwijl het kabinet rekende op 250 miljoen. Aan het versterken van huizen en gebouwen is juist minder besteed dan verwacht.



Schatkist

De NAM, die het gas in Groningen wint, is aansprakelijk voor de bevingsschade en moet extra de portemonnee trekken. Maar uiteindelijk lijdt de schatkist eronder, omdat de NAM daardoor minder aan het Rijk zal afdragen. De schatkist strijkt ook al minder op omdat de gaskraan verder is dichtgedraaid.