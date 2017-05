Metalband Blackbriar genomineerd voor aanstormend talent

ASSEN - De Asser metalband Blackbriar is genomineerd voor de Zilveren Notekraker. Die prijs wordt voor de derde keer uitgereikt aan aanstormend talent.

De Zilveren Notekraker is een aanmoedigingsprijs en is onderdeel van de Gouden Notekraker. Dat is sinds de jaren zeventig een jaarlijkse prijs waarmee Nederlandse musici en acteurs elkaar eren voor de meest opvallende, artistieke dan wel smaakmakende uitingen van het afgelopen seizoen.Blackbriar speelde vorig jaar tijdens de TT Nacht een thuiswedstrijd met hun alternatieve metalrock. De band levert stevig gitaarwerk en opvallende zang De Zilveren Notekraker ging eerder naar Jett Rebel (2015) en het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (2016).