'Verklaring van politie over gestolen opnameapparatuur is een kletsverhaal'

EMMEN - De verklaring van de politie over de recorder die werd gestolen uit restaurant Dal Baffo is onzin.

Dat zegt oud-rechercheur Dick Gosewehr. "Het is een menselijke fout. Vergissen is menselijk, maar dan moet je achteraf niet denken dat de hele bevolking achterlijk is en met zo'n kletsverhaal komen."De recorder werd na de brand gestolen uit het pand. De politie heeft het apparaat gefotografeerd, maar niet meegenomen. Volgens de politie is de recorder blijven staan in verband met het onderzoek. "Tijdens het forensisch onderzoek wil je alles op de plek houden waar het staat", aldus een woordvoerder.Gosewehr gelooft die verklaring niet. "Een brandonderzoek heeft twee doelen. Je probeert vast te stellen wat de oorzaak is en wat kan er dan beter helpen dan beelden van twaalf camera's? En het tweede is bewijs vinden tegen een verdachte en dan helpt het ook als die op de beelden voorkomt."Het komt volgens de oud-rechercheur wel voor dat tijdens het onderzoek bewijs op de locatie wordt gelaten. "Dat kan als het nog te heet is of als er bijvoorbeeld giftige stoffen binnen zijn. Dan kan besloten worden om te wachten tot de kust veilig is", zegt hij. "Maar dan wordt natuurlijk wel het pand bewaakt."