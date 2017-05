​Veel rook bij woningbrand in Valthermond [update]

Brand in een huis aan het Noorderdiep in Valthermond (foto: Van Oost Media) De brandweer zet volgens een woordvoerder vol in om een naastgelegen huis te redden (foto: Van Oost Media)

VALTHERMOND - In een huis aan het Noorderdiep in Valthermond heeft vanmiddag brand gewoed.

Het vuur is inmiddels onder controle. De woning is van binnen uitgebrand.



De brandweer rukte met extra wagens uit om de naastgelegen woning te redden. Omdat het huis vol rook stond, konden brandweermensen niet meer naar binnen.



Er raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.