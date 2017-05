Kinderen van groep acht krijgen gratis kaarten voor Het Pauperparadijs

Leerlingen uit groep acht in de gemeente Noordenveld kunnen gratis naar Het Pauperparadijs (foto: RTV Drenthe / Petra Wijnsema)

RODEN - Alle achtstegroepers in de gemeente Noordenveld mogen weer als VIP's naar een voorstelling van Het Pauperparadijs komen kijken in Veenhuizen. Vrijdag nodigt wethouder Alex Wekema de 374 leerlingen persoonlijk uit.

Het is de tweede keer dat de gemeente de leerlingen uit groep acht uitnodigt. "Vorig jaar was dat echt super," vertelt Wekema enthousiast. "Ik heb toen met bewondering gekeken naar hoe die kids keken naar de voorstelling. Dat was toen in de stromende regen, ik hoop dit jaar op mooi weer."



Speciaal budget

De gemeente vindt het belangrijk dat de jeugd iets te weten komt over de geschiedenis van Nederland en meer specifiek Veenhuizen. Daarom krijgen de verschillende groepen 8 vrijdag ook het boek Het Pauperparadijs van de wethouder. "Dan kunnen ze dat met hun leerkracht bespreken," aldus Wekema.



De kaartjes voor de leerlingen worden betaald uit een speciaal daarvoor ingericht budget dat het college nog moet voorleggen aan de gemeenteraad. Met 65.000 euro wil het college de parkeerplaats bij het Gevangenismuseum tijdelijk uitbreiden, de bewegwijzering verbeteren en speciale educatie geven.



35.000 kaarten

Het Pauperparadijs is gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanna Jansen. Het is de tweede jaar dat het theaterspektakel wordt opgevoerd in het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Er zijn tot nu toe 35.000 kaarten verkocht.

Door: Marjolein Knol Correctie melden