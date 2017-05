Warmste 17 mei ooit gemeten

Ook in Drenthe beleven we de warmste dag (foto: RTV Drenthe / Roland van der Zwaag)

ASSEN - Het is vandaag de warmste 17 mei die ooit is gemeten, sinds het begin van de metingen in 1901.

In Drenthe tikte het kwik 29,8 graden aan.



In Gilze-Rijen en Volkel (Noord-Brabant) werden vandaag rond 15.00 uur temperaturen gemeten van ruim 30 graden en in De Bilt was het 28,2 graden.



Drenthe

Het oude record in Drenthe van 1966 is verbroken. Volgens weerman Roland van der Zwaag werd er toen een temperatuur van 27, 9 graden gemeten in Drenthe. Vandaag werd in Hoogeveen een temperatuur van maar liefst 29,8 graden gemeten. In Eelde was dat 28,3 graden.



Tropisch

Door het warme weer werd lokaal ook de eerste tropische dag gemeten, met temperaturen boven de 30 graden. Dat bleef in Drenthe uit. Vorig jaar werd de eerste tropische dag in Nederland pas op 23 juni gemeten volgens weerbureaus Weeronline en Weerplaza.



Donderdag neemt de hitte af en trekken koelere luchtstromen en buien ons land weer in.