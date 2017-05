Buren Erica naar Raad van State over camperplaats

ERICA - Buren van een camperplaats aan de Ericasestraat in Erica staan voor de Raad van State tegenover elkaar over een nieuwe in- en uitrit van het kampeerterrein.

De buren zijn het met elkaar oneens over de locatie van de in- en uitrit. Waar de een de uitrit graag ziet vlakbij de andere buur aan de Ericasestraat, heeft de ander liever een inrit die aansluit op de rotonde Ericasestraat-Verlengde Herendijk. Dat is weer vlakbij het terrein van de eerste betrokken buur.Wel zijn de buren het met elkaar eens dat de bewuste camperplaats er niet op deze manier had mogen komen. De plaats, met ruimte voor vijftien campers, voldeed aanvankelijk niet aan het bestemmingsplan van de gemeente Emmen en was dus illegaal. Vorig jaar wijzigde de Emmense gemeenteraad het bestemmingsplan, waardoor de camperplaats alsnog legaal werd.De buren waren het niet met de gemeente eens. Ze vinden met name dat hun uitzicht werd verpest door de witte campers. Bovendien vinden de buren dat met 118 camperplekken in Emmen al meer dan genoeg plaats voor campers is. Tijdens de zitting wees een gemeentewoordvoerder op een bijna twee meter hoge coniferenhaag, die het zicht op de campers al grotendeels wegneemt.De uitspraak over de in- en uitrit wordt over enkele weken verwacht.