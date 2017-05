Gedeputeerde Cees Bijl: Groningen Airport Eelde is net een circusact

Vliegveld Eelde (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

ASSEN – Het dossier Groningen Airport Eelde is als een circusact, zo zegt gedeputeerde Cees Bijl vandaag in Provinciale Staten. “Je probeert zoveel mogelijk bordjes omhoog te houden en te blijven draaien, zodat ze niet vallen. Maar af en toe gebeurt het toch.”

Provinciale Staten van Drenthe spraken vandaag over de miljoenen die de provincie in het noodlijdende vliegveld wil steken. In totaal 46 miljoen euro dat de komende tien jaar moet worden opgebracht door alle aandeelhouders. Dat zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen.



Meerderheid provincie voor investering

Een paar maanden geleden stemde de provinciale politiek in met investeringen in Groningen Airport Eelde. En ook vandaag lijkt het bedrag dat door de provincie moet worden opgehoest, 13,8 miljoen euro, geen probleem. SP is tegen en vreest voor een harde noodlanding straks. Ook GroenLinks ziet het niet zitten en is tegen. Fractievoorzitter Frank Duut van 50Plus geeft de luchthaven het voordeel van de twijfel. “Maar dan moet er de komende jaren wel wat gebeuren.”



Luchtverkeersleiding

Voor partijen als VVD, CDA en PvdA is de noodzaak van investeren duidelijk. Het CDA wil dat gedeputeerde Bijl bij de Rijksoverheid aandringt op duidelijkheid over de kosten voor de luchtverkeersleiding. De bedoeling is dat Eelde straks zelf die miljoenen moet opbrengen. Vorig jaar is door staatssecretaris Dijksma besloten dat die maatregel voorlopig wordt uitgesteld. Nu brengen alle luchthavens in Nederland samen de kosten op. Maar de dreiging is niet van tafel.



Het Rijk krijgt de opbrengsten bij verkoop van grond rondom de luchthaven. Dat moet van tafel, zo zegt het CDA. Gedeputeerde Bijl is opgedragen hierover met het Rijk in gesprek te gaan.



Friesland doet niet mee

De bordjes uit de circusact van gedeputeerde Cees Bijl hebben wel last van enige haperingen. Zo is het bordje van de Friese inbreng in de luchthaven gesneuveld. Friesland heeft nogmaals gezegd dat ze niet bijdragen. Zij zien mogelijk meer in steun voor Lelystad Airport. “Het is zoals het is. Ik hoop dat het bedrijfsleven uit Friesland een bijdrage kan leveren.”



Twijfel in stad Groningen

En dan is er nog het wankele bord van aandeelhouder gemeente Groningen. Coalitiepartijen D66, GroenLinks en PvdA in de stad twijfelen over hun miljoenenbijdrage aan het vliegveld. Zij hebben overigens nog geen voorstel gekregen van het college met daarin een bedrag. Ze rekenen, op basis van het Drentse voorstel, op een bedrag van ruim een miljoen per jaar. En dat is te hoog zeggen ze. Een aantal maanden geleden stemde de gemeenteraad wel in met een forse investering in Groningen Airport Eelde.



Maar het wankele Groninger bord draait nog, maar hangt symbolisch gezien op afwateren. Ze moeten het in Groningen zelf uitzoeken zegt Bijl. “Ik snap wel dat het om behoorlijke bedragen gaat. Het is aan de gemeente Groningen om daar invulling aan te geven. Ik zie wel dat aandeelhouder Groningen positief is over de luchthaven. Ik denk dat het hun wel toevertrouwd is om er goeie invulling aan te geven.”



Besluit

Het definitieve besluit wordt de komende maanden genomen. Ondertussen is Groningen Airport Eelde al aan de slag gegaan. De luchthaven wordt straks opgesplitst in een exploitatiemaatschappij en een partij die de infrastructuur beheert. Er wordt gezocht naar een exploitant.