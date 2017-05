Drenthe krijgt nieuwe politiechef

ASSEN - Naomi Hoekstra begint op 1 juni officieel als sectorhoofd van de politie in Drenthe. Ze volgt daarmee Fred van Dijk op, die de functie tijdelijk waarnam sinds het vertrek van de vorige districtschef.

Naomi Hoekstra gaf eerder leiding aan het basisteam Ommelanden-Noord (Delfzijl). Momenteel is zij teamchef van het basisteam Leeuwarden. Als sectorhoofd zal Hoekstra de drie basisteams in Drenthe (Noord, Zuid-West en Zuid-Oost) aansturen.Hoekstra werd vanochtend al in haar nieuwe functie geïnstalleerd en kreeg ook de bijbehorende rangstrepen uitgereikt.