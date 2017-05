Brommerbestuurder en fietser gewond na botsing in Assen

Het ongeval gebeurde op de Witterzomer in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - De bestuurder van een brommer en een fietser zijn gewond geraakt nadat ze tegen elkaar botsten.

Het ongeval gebeurde op de Witterzomer in Assen. Een van de slachtoffers is ter plekke behandeld. De ander is door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.



Hoe het ongeval is gebeurd is niet bekend.