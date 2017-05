Twee-onder-een-kapwoning in Bovensmilde vanaf vandaag buurthuis

Het buurthuis werd feestelijk geopend (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Het buurthuis is helemaal ingericht (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Het buurthuis in de J. de Walstraat (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BOVENSMILDE - In een doodnormale woning in de J. de Walstraat in Bovensmilde zit vanaf vandaag een buurtinfohuis. De woning werd vanmiddag feestelijk geopend.

Dit inloophuis is een initiatief van vereniging MalukuBovensmilde. Inmiddels zijn er verschillende organisaties in het dorp aangehaakt, waaronder de Buurtacademie, Duurzaam Bovensmilde en de bewonerscommissie van Meester Weijerstraat.



Kleinschalig

Projectgroep Buurtinfohuis Bovensmilde coördineert het buurthuis. De reden dat het buurthuis in een 'gewone' woning zit, is omdat het project zich op kleinschalige activiteiten richt. "We hebben hier ook MFA De Spil, dat vooral gericht is op grotere activiteiten. Daar hebben wij goed overleg mee zodat we elkaar aanvullen", zegt Wout Stam van de projectgroep.



Het contact tussen buurtbewoners moet met het buurthuis nauwer worden, legt Stam uit. "Dat vinden wij heel belangrijk. Het is ook van groot belang dat we het samen runnen met de mensen van de Molukse gemeenschap."



Huur en subsidie

De huur van de woning wordt betaald door woningcorporatie Actium en voor de komende twee jaar is er subsidie beschikbaar. "We moeten kijken of er animo voor het buurthuis is. Als we zien hoeveel mensen er nu zijn, denken we dat dat wel het geval is"', aldus Stam.



"Het is heel mooi", zegt een buurtbewoner. "We wonen al meer dan tien jaar in de Walstraat. Eerst was dit een gewone woning en nu dit. We hebben het prima voor elkaar. Ik weet nog niet of ik naar het buurthuis toe ga, we moeten even kijken hoe dat uitpakt."

Door: Janet Oortwijn Correctie melden