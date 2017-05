Hypermarkt in Steenwijk wordt één winkel met één exploitant

STEENWIJK - De hypermarkt die in Steenwijk moet komen wordt een zeer grote supermarkt met één groot verkoopvloeroppervlak, één gezamenlijke centrale ingang en één centraal kassasysteem.

Dat is het aangepaste plan van ontwikkelaar Focus Retail Development, meldt RTV Oost. Al 10 jaar wordt er gediscussieerd over de plannen van de Hypermarkt bij Steenwijk. Focus Retail Development wil al jaren een zogenoemd retailpark met hypermarkt langs de A32 in Steenwijk. Tot nu toe werden de plannen telkens afgekeurd, omdat ze niet voldeden aan de vergunning die de gemeente had afgegeven.Eén van de punten waar het vorige plan op strandde was aparte winkels onder een dak, in tegenstelling tot een grote winkel, zonder aparte ruimtes.Steenwijkerland moest van de Raad van State opnieuw aan de slag met de vergunning voor de hypermarkt nadat een groep Steenwijkse ondernemers bezwaar had gemaakt. Ook in Drenthe zijn er verscheiden ondernemers die niet staat te springen om de komst van de giga-markt vlak over de grens.De Raad van State vernietigde in september 2015 al het besluit van het gemeentebestuur, omdat het bouwplan niet voldeed aan de definitie van een hypermarkt die het gemeentebestuur zelf daaraan had gegeven.Naar aanleiding van de uitspraak heeft ontwikkelaar Focus Retail Development B.V. het plan voor de hypermarkt aangepast. Uit de aangepaste tekeningen en de toelichting van de ontwikkelaar blijkt dat er in nu sprake is van een zeer grote supermarkt met één groot verkoopvloeroppervlak, één gezamenlijke, centrale ingang, één open ruimte en één centraal kassasysteem waarbinnen de warenhuisartikelen worden opgenomen in het levensmiddelenassortiment. Met deze aanpak wordt volgens de gemeente wel aan de voorwaarden voldaan.Komende zes weken kunnen mensen bezwaren maken tegen de nieuwe plannen.