Hoe moet het verder met Landgoed Mensinge?

RODEN - Vanavond beslist de gemeenteraad van Noordenveld over Landgoed Mensinge. Wordt het landgoed opgesplitst, gaan ze samenwerken met stichting Het Drentse Landschap of wordt nog een andere oplossing aangedragen?

Als het aan wethouder Alex Wekema ligt, wordt de havezate gesplitst van theater Winsinghhof, net zoals het onderzoeksrapport van BMC voorstelt. Het liefst ziet de directeur van het landgoed, Ids Dijkstra, een samenwerking met het Drentse Landschap tegemoet, zoals het bestuur van Mensinge eerder voorstelde aan de gemeenteraad. Al zegt Dijkstra vooral: "Als er maar duidelijkheid komt."En daar zijn vrijwilligers en medewerkers het mee eens. Voor hun gevoel worden ze al anderhalf jaar aan het lijntje gehouden, met veel onzekerheid tot gevolg. Zo is er al een tijd onrust onder vrijwilligers en wordt nu gewacht met het verdere opstarten van de tentoonstelling 'Geloof in Mensinge'.In een mail naar alle fractievoorzitters schreven twee ongeruste vrijwilligers dat folders over de landskeuken en havezate nog niet verspreid zijn. Directeur Ids Dijkstra bevestigt dat sommige zaken nu inderdaad stilstaan. "We moeten wel weten wie die tentoonstelling tot stand gaat brengen. Als het museum van het theater wordt gesplitst, is het iemand anders zijn verantwoordelijkheid. En ik kan niet voor dat bestuur invullen of zij deze tentoonstelling wil of niet."Vanavond moet de raad een knoop doorhakken over de toekomst van Landgoed Mensinge.