Teller staat op 4000 voor FC Emmen - NEC

VOETBAL - FC Emmen-directeur Wim Beekman denkt dat zijn voorspelling, van 6000 toeschouwers morgenavond bij het halve finaleduel in de play-offs tegen NEC, gaat uitkomen. Inmiddels staat de teller op bijna 4000 verkochte kaartjes.

Nick Bakker mist halve finale play-offs door blessure

Oguzhan Türk: de nul houden en zelf een keer scoren