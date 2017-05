Drugsdealer opgepakt in Hoogeveen

De politie kreeg meerdere meldingen van de dealer (foto: Politie Noord-Nederland)

HOOGEVEEN - De politie heeft vandaag een drugsdealer opgepakt in het Burgemeester Tjalmapark in Hoogeveen.

De man had drugs op zak en ook een geldbedrag. Beide zaken zijn door de politie in beslag genomen.



Gerichte actie

Er kwamen meerdere meldingen binnen bij de politie dat er drugs verkocht werd in het park. Bezoekers van het park zouden er een onveilig gevoel van hebben gekregen, meldt de politie. Daarop is er een gerichte actie uitgevoerd om de man te arresteren.



Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.