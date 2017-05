NEC-trainer De Groot: FC Emmen is stug, snel en gevaarlijk

VOETBAL - Net als FC Emmen leefde ook NEC op een ontspannen manier toe naar het duel van morgenavond in de JENS-vesting. Tenminste dat wil men in Nijmegen graag uitstralen. Toch zal de spanning er flink opstaan bij de eredivisieclub.

Nick Bakker mist halve finale play-offs door blessure

Oguzhan Türk: de nul houden en zelf een keer scoren

De club was overtuigd dat zes punten in de laatste twee competitieduels voldoende zou zijn om de play-offs te ontlopen, maar dat bleek dus niet het geval. Miljoenen staan er op het spel voor NEC. "Wij moeten", aldus middenvelder Gregor Breinburg. "Voor FC Emmen ligt dat anders. Zij mogen en dat is een toch een andere vorm van druk."De Groot gaat uit van een positief scenario, maar onderschat FC Emmen zeker niet. "Emmen is stug, gevaarlijk in de omschakeling en ze hebben snelheid. Daarnaast zijn ze bekend met hun eigen kunstgras."De Groot beseft dat de teller weer op nul staat. "We moeten overleven. Hoe dat gebeurt maakt niet zo veel uit. Het gaat altijd om het resultaat. Kansen die je krijgt moet je afmaken. Maar het belangrijkste is dat we vanaf de eerste minuut scherp zijn. De kwaliteiten hebben we. En dan komt het wel goed."Ook Breinburg denkt dat NEC de klus gaat klaren. "Op papier zijn wij beter, maar dat zegt niet altijd alles. Het gaat om knokken en er komt ook spanning bij kijken. In de Jupiler League spelen ze veel één op één. Wij moeten gewoon ons ding doen en de lijn doortrekken van AZ en Heerenveen. Dan komt het goed. NEC is veel te groot voor de Jupiler League."De selectie van NEC is bijna compleet. "Alleen Buwalda heeft last van zijn enkel. Verder is iedereen beschikbaar en 100 procent fit. Nee, als je twee keer wint is er geen reden om te wisselen.Delle; Heinloth, Dumic, Golla, Burnet; Von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Mayi, Groeneveld.