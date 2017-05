Minder dassen geteld in Hart van Drenthe dan vorig jaar

ELP - Tijdens de jaarlijkse dassentelling in het Hart van Drenthe zijn minder dassen geteld dan vorig jaar. Wel werden er dit jaar meer burchten gevonden dan in 2016.

Er werden door de ongeveer tachtig vrijwilligers in totaal 85 dassen gezien in de boswachterij, waarvan 56 volwassen dieren en 29 jongen. Vorig jaar werden er nog 113 dassen geteld in het gebied. De tachtig dassentellers vonden 36 dassenburchten; drie meer dan vorig jaar.Boswachter Evert Thomas ziet niet direct een verklaring voor de afname, maar maakt zich ook geen zorgen. "Ik heb nog geen meldingen gekregen van doodgereden of door mensen omgebrachte dassen. Het kan gewoon toeval zijn, maar ik ga alles de komende weken wel even in de gaten houden", vertelt Thomas.De das doet het de laatste tijd goed in Drenthe. In de hele provincie hebben de dieren zich inmiddels verspreid. Thomas: "De plekken waar dassen zich graag vestigen beginnen zelfs aardig bezet te raken."