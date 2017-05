Nieuwe zakenjet landt op Groningen Airport Eelde

De Cirrus Vision FS50 op Eelde (foto: Groningen Airpor Eelde)

EELDE - Bijzonder bezoek voor Groningen Airport Eelde vanmiddag. Een Cirrus Vision SF50 deed het vliegveld aan.

Het was voor het eerst dat dit type vliegtuig op Nederlandse bodem landde. De Vision SF 50 werd op Eelde onthaald met een ereboog van water.



De Vision SF50 is een eenmotorige, lichte zakenjet. Het toestel maakt een promotietour door Europa. Het verkoopkantoor van Cirrus Europa is gevestigd op Eelde.