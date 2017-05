Kallon terug in basis, Zeefuik droomt van winnende goal

VOETBAL - Issa Kallon start morgenavond in de eerste halve finalewedstrijd van de play-offs tegen NEC in de basis. "Ik kon niet om hem heen", aldus trainer Dick Lukkien. Kai Huisman zit daarom op de bank. Naast hem, terug van een hamstringblessure, zit Género Zeefuik. De spits droomt van een invalbeurt tegen zijn oude club.

"Ik hoop op een invalbeurt, zo'n twintig minuten voor tijd bij een 1-0 voorsprong van ons of dat het nog 0-0 staat. Dan zou het geweldig zijn om de winnende te maken tegen mijn oude club", aldus de spits die sinds eind maart wegens een hamstringblessure aan de kant bleef. "Ik ben weer helemaal fit. Dat weekje extra geduld heeft me goed gedaan."FC Emmen werkte vandaag in een heerlijk zonnetje ontspannen naar de wedstrijd van morgen toe. Een positiespelletje en een afrondvorm vormden de training, die vooral in het teken stond van heel blijven, het goede gevoel houden en ook plezier maken.Hoogtepunt was het spelletje 'latje-trap' aan het einde van de training, want niet de lat was het doel maar RTV Drenthe-verslaggever Niels Dijkhuizen. Hij maakte opnames op de tribune achter de goal en kreeg zo'n 20 ballen om z'n oren.NEC is volgens vriend en vijand de grote favoriet in de halve finale. Onderschatting ligt dus op de loer voor de eredivisieclub. Of daar sprake van is is onduidelijk. Feit blijft wel dat NEC zeer overtuigd is van een goede afloop. "Ik denk dat ik dat in de situatie van hen ook had gedaan", aldus Lukkien. "Natuurlijk zou onderschatting van hen ideaal voor ons kunnen zijn, maar ik denk dat zij ook zonder onderschatting de handen vol aan ons zullen hebben."Het zijn twee finales, die net als in de vorige ronde worden gespeeld met europacup-regels. Dat betekent dat uit gescoorde goals bij een gelijke stand na twee duels dubbel tellen. "Daarom zal je wellicht berekenend moeten spelen. Maar eigenlijk moet dat de wedstrijd uitwijzen. Je moet gewoon gaan voetballen en dan wordt vanzelf duidelijk wat er te halen is. Is het een wedstrijd waarin je het verschil kan maken, dan moeten we dat zeker niet nalaten."FC Emmen - NEC is live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 20.30 uur, een kwartier voor de aftrap.Telgenkamp, Aslan, Lima, Siekman, Loen, Olijve, Türk, Bannink, Klok, Peters en Kallon.