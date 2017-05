Berend Oosting nieuwe trainer WKE'16

VOETBAL - Oud-speler Berend Oosting wordt volgend seizoen trainer van kersverse vierdeklasser WKE'16. Hij volgt Henk Hogenbirk op die vanwege privé-omstandigheden te kennen gaf zijn contract niet te willen verlengen.

Oosting is natuurlijk een bekende binnen de club, die tot vorig jaar nog in de top van het amateurvoetbal meedraaide. Jarenlang was de oud-speler van FC Emmen en BV Veendam er de spits. Hoogtepunt uit zijn actieve loopbaan was de algehele landstitel in 2009.Na zijn loopbaan was Oosting een jaar lang trainer bij EMMS in Slagharen. WKE'16 is zijn tweede club als coach.Daarnaast was hij een seizoen lang presentator van het populaire RTV Drenthe-programma ' Bartje Bokaal '.