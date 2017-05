Drents paard op kop in race om 'leukste oude paard'

ELIM - Pony Ivo uit Elim loopt op kop in de race om leukste oude paard van Nederland te worden en met zijn 32 levensjaren doet Ivo recht aan die titel.

Eigenaar Martin Vlaanderen snapt wel waarom Ivo zo hoog scoort."Nou kijk, Ivo is een paard dat eigenlijk iedereen geeft wat hij wil. Na het rijden op Ivo heeft iedereen eigenlijk het idee: dat heb ik best goed gedaan. Of als je kunstjes met hem doet denk je bij jezelf, dat heb ik goed gedaan. Dat is de kracht van Ivo. Hij is altijd bereid dat te leveren wat jij wilt", vertelt de eigenaar trots."Iedereen kan je op hem zetten en iedereen heeft een geweldige ervaring en dat is wat zoveel mensen aan Ivo bindt. Mensen die komen gewoon terug om te rijden."Met zoveel levenservaring mag je verwachten dat Ivo wel eens een slechte dag heeft, maar niets is minder waar volgens Vlaanderen. "Ik heb het nog niet meegemaakt. Hij heeft misschien wel eens de oren in de nek, maar dat is als hij ruzie heeft met andere paarden. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik bij mezelf dacht: nou Ivo heeft een rotdag vandaag."In 1995 kocht Vlaanderen Ivo in Orvelte. Daar stond hij als trekpaard voor de huifkar. Sinds Ivo bij de familie Vlaanderen woont is het louter lof. "Hij is nog nooit een keer kreupel geweest in al die twintig jaar dat we 'm hebben", vertelt Vlaanderen."Ivo pikt alles ontzettend snel op", vertelt Vlaanderen. "Hij legt in, vergelijking met paarden die we hebben en gehad hebben, heel snel verbanden en dat maakt hem ook zo leuk voor kinderen denk ik." De meeste paarden moet je dingen vijftig keer voordoen, maar bij Ivo is dat niet zo.""Ik vind hem nog steeds topfit, hij zit nog steeds goed in zijn spieren en heeft overal zin in. Ik denk wel dat hij zo'n veertig zeker kan worden."Ivo kwam van plaats vijftig, maar staat nu dus op plaats één. Niet raar volgens Vlaanderen. "Heel veel mensen die hem ooit hebben bereden, soms twintig jaar geleden, die sturen mailtjes, die bellen of die delen het via facebook. Zo is het gaan lopen als een trein", zegt de eigenaar van Ivo trots. "Ik heb het idee dat het nog stug doorloop."Ivo heeft op dit moment 643 stemmen op de site. Paard Lotte volgt met 591 stemmen. Het winnende paard wordt bekendgemaakt tijdens de Dag van het Oudere Paard op zaterdag 10 juni.