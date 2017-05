vv Zuidlaarderveen luidt noodklok: anders geen 1e elftal meer

VOETBAL - Een merkwaardige oproep van het bestuur van voetbalvereniging Zuidlaarderveen. De club zoekt voor 15 juni een compleet nieuw eerste elftal. Komt er geen versterking bij dan is de kans groot dat er volgend seizoen geen eerste elftal aan de competitie deelneemt.

"Het is echt een noodkreet", zegt bestuurslid Bert Melis. "Het is nog nooit zo erg geweest als nu. Van de spelers die de laatste weken in de basis stonden blijven er maar vier over. De rest vertrekt."Volgens Melis is het een mentaliteitskwestie. "De spelers die ons de rug toe keren baalden ervan dat ze nooit een wedstrijd wonnen", vervoglt Melis. Zuidlaarderveen eindigde als laatste in de zondag 4e klasse C, met slechts één punt en een doelsaldo van 19 voor en 163 tegen. "Die spelers legden dat als een verwijt neer bij het bestuur, maar wat kunnen wij daaraan doen.""Het is echt triest", vervolgt Melis. "Het was zelfs zo erg dat we de laatste wedstrijd in de competitie met negen man hebben gespeeld. Twee spelers belden op het laatste moment af. Te ziek. Later bleek dat ze de hele nacht hadden zitten gamen."Door het vertrek van het vrijwel volledige elftal houdt Zuidlaarderveen nog 29 spelende senioren over. "Daarvan zijn er vier geschikt voor het eerste elftal", laat Melis weten. "Net genoeg voor twee teams." Op doorstroming vanuit de jeugd hoeft de club in iede geval niet te rekenen. "We hebben één jeugdteam en dat is JO13-elftal."Zuidlaarderveen-trainer Richard Mohamadmoesman is in ieder geval heel duidelijk geweest: "Als dit het is, dan begin ik er niet aan." Melis kan zich daar alles bij voorstellen. "We hebben nu exact een maand de tijd om spelers naar ons toe te lokken. Daarbij hopen we stiekem op jeugdige spelers uit de omgeving, die graag in de senioren willen spelen en zich via ons willen ontwikkelen. Het liefst keren we zo snel mogelijk terug naar de vierde klasse."Lukt het niet om een volwaardig eerste elftal op de been te brengen, dan zal de club niet schromen een pijnlijke beslissing te nemen. "Dan dreigt het doemscenario en zullen we de KNVB laten weten dat we ons eerste elftal alsnog terugtrekken uit de competitie en gaan we alleen met een 3e elftal spelen."