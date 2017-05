Boek over Kamp Conrad bij Rouveen moet geschiedenis levend houden

ROUVEEN - Kamp Conrad in Rouveen was van 1954 tot 1966 een Moluks dorp, waar 23 gezinnen, zo’n 180 mensen woonden. Toch weet bijna niemand wat daar vroeger is gebeurd.

Om de geschiedenis van het kamp levendig te houden verschijnt er nu een boek over Kamp Conrad, meldt RTV Oost.In 2011 is er al de documentaire 'Vreemdelingen & bijwoners' gemaakt door Geertjan Lassche. Oud-kampbewoner Mathijs Souhoka is hoofdpersoon in deze docu. Hij overleed echter plotseling vlak voordat de documentaire werd uitgezonden. Hij was toen bezig met het schrijven van een boek over het kamp.Nog dit jaar verschijnt dat boek, over de kinderen van Kamp Conrad, het voormalige Jodenkamp in Rouveen waar na de oorlog Molukkers woonden. De stichting van Kamp Conrad 1954-1966, zet hiermee het werk voort van Mathijs Souhoka.Een van de kampbewoners Wim Latupeirissa vindt het belangrijk dat er nu een boek komt. "We willen het verhaal graag vertellen aan onze kinderen, aan onze nazaten. Dat ze weten waar ze vandaan komen. Daarnaast richten we ons ook op de bevolking van Rouveen. We leefden in gescheiden werelden en onze klasgenoten van toen - mensen van nu een jaar of zestig - hebben geen enkel idee hoe wij hebben gewoond."De Molukkers in het kamp waren KNIL-militairen en hun gezinnen die in 1950 na het uitroepen van het zelfstandige Indonesië niet terug konden naar de Molukken. Tijdelijk zouden ze naar Nederland komen. Tijdelijk werd voor altijd. Ook in het andere voormalige Joden- en werkkamp in Staphorst, Beugelen, woonden 'Ambonezen'.