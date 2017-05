Weduwe Meent van der Sluis: Ik had het niet voor mogelijk gehouden'

ASSEN - Weduwe Trijni van der Sluis kan het bijna niet geloven, maar blij is ze wel dat de NAM, Gasunie en Gasterra gaan meebetalen aan het gasmonument langs de A7.

Het monument is deels een eerbetoon aan haar overleden man Meent, die jarenlang streed tegen de NAM vanwege de gasbevingen. Dat het monument er nu gaat komen én dat de aardoliemaatschappij zelfs meebetaalt doet haar veel."Het is de afsluiting van heel veel pijn en heel veel moeite. In die tijd was het een ander verhaal dan nu met de computer. Toen stond de telefoon roodgloeiend wanneer er een aardbeving was, want mensen hadden geen spreekbuis. Dat heeft mijn man toen op zich genomen."Dat de NAM, waar haar man zo lang tegen streed, de portemonnee zou trekken voor het monument had ze nooit verwacht. "Ik had het niet voor mogelijk gehouden, echt niet. Dit is voor mij en de familie voldoende excuus. Wat dat betreft kunnen we een periode afsluiten."