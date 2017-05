Hennepkwekerij in aanbouw ontruimd in Assen

Apparatuur van de kwekerij (foto: persbureau Meter)

ASSEN - In een woning aan de Tiendlanden in Assen heeft de politie gisteravond een hennepkwekerij ontmanteld.

Hennepplanten zijn daarbij niet in beslag genomen, de kwekerij was nog in aanbouw.



Het is nog onbekend hoe de politie de kwekerij op het spoor is gekomen.