Asser politiek achter extra steun ijsbaanplan

ASSEN - Een raadsmeerderheid in Assen wil wel voor nog eens 2,5 miljoen garant staan voor het ijscomplex van VolkerWessels bij het TT Circuit.

Dat geld is nodig als de 5 miljoen euro subsidie van de provincie niet naar het ijsbaanplan van Assen gaat. Ook initiatiefnemer VolkerWessels legt er 2,5 euro extra bij.Vanavond praat de gemeenteraad van Assen over de extra bijdrage voor de ijsbaan. De meeste fracties zijn positief en willen het ijscomplex graag in de provinciehoofdstad gerealiseerd zien. Vorig jaar legde de gemeente Assen ook al 2,5 miljoen euro op tafel als steun voor de nieuwe ijsbaan.Het college van B en W moet opnieuw naar de raad, om nog eens 2,5 miljoen achter de hand te hebben. Dat geld is nodig, als straks de 5 miljoen van de provincie voor een Drentse ijsbaan niet in Assen terecht komt, maar in Hoogeveen.

De Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen legde eind maart al een ijsbaanplan van 18 miljoen euro neer bij de provincie, met bijna 10 miljoen garantstelling van de gemeente. Daarmee was Hoogeveen de eerste die het plan financieel beter afgedekt had, wat gedeputeerde Henk Jumelet ook eiste. Of Hoogeveen nu ook het geld krijgt, is aan Provinciale Staten.Assen wil met VolkerWessels hoe dan ook Ice World Drenthe realiseren met ijsbaan, ijshockeyhal, ijsklimwand en skihal. Het college vindt het ijscomplex, dat 40 miljoen euro kost, 'een publiekstrekker van formaat'. Ook is het volgens B en W van belang voor de werkgelegenheid.PvdA, D66, ChristenUnie, stadspartij PLOP en CDA zien Ice World Drenthe ook als belangrijke publiekstrekker, niet alleen voor Assen maar voor heel Drenthe. "Het zou belachelijk zijn als we dit niet voor elkaar zouden kunnen krijgen", zegt D66-raadslid Teun Jan Kootstra.Ook speelt de ijsbaan volgens de partijen een belangrijke rol in verdere ontwikkeling van het gebied bij het TT Circuit, dat als toeristisch-recreatieve zone al jaren op een goede invulling wacht.Andere projecten die in dit gebied gepland zijn, zijn een Factory Outlet Center, het wetenschappelijk museum Terra Experience, TT Plaza en een Leisure dome met avontuurlijke sport- en spelactiviteiten. Het ijscomplex is volgens de partijen een belangrijke aanjager.Ook de SP in Assen wil de 2,5 miljoen garantie wel afgeven, maar hoopt niet dat hiermee ook de deur opengezet wordt voor het FOC. De SP is fel tegen zo'n fashion outlet, omdat dit de binnenstad bedreigt. De VVD zit nog met een flink aantal vragen en wil die eerst beantwoord hebben. GroenLinks is als enige fractie tegen de extra 2,5 miljoen voor het ijscomplex.