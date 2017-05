Houten schuurtje gaat in vlammen op in Drouwenermond

DROUWENERMOND - In Drouwenermond is vanmorgen brand uitgebroken in een schuurtje bij een huis aan de Zuiderblokken.

Bouwvakkers zouden het vuur hebben ontdekt. De bewoners lagen nog te slapen. De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden. Bij de brand is niemand gewond geraakt.