Emmen krijgt veilige ontmoetingsplek voor homo's

EMMEN - De gemeente Emmen krijgt een plek waar mensen uit de LHBT-gemeenschap op een veilige manier kunnen samenkomen.

LHBT staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Naast de veilige ontmoetingsplek, gaat de gemeente een inventarisatie maken van organisaties die iets kunnen betekenen voor de LHBT'ers. En ook gaat de gemeente vaker de regenboogvlag hijsen, dat is de vlag die symbool staat voor de LHBT-gemeenschap.De ambities zijn vastgelegd in een startdocument, dat gisteren is gepresenteerd. "De situatie voor LHBT'ers in Emmen is zeker voor verbetering vatbaar", vertelt PvdA-raadslid Guido Rink. "Er moet nog een hoop gebeuren voor meer acceptatie."Volgens het Emmer raadslid wordt er niet altijd melding gemaakt van geweldsincidenten tegen bijvoorbeeld homo's in de gemeente. Het probleem zou daarom groter kunnen zijn, dan in werkelijkheid wordt gedacht.In september 2016 is de gemeente Emmen uitgeroepen tot regenbooggemeente