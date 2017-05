Aantal mensen met WW-uitkering in Drenthe daalt

Meer banen in de bouw (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Vorige maand daalde het aantal mensen met een WW-uitkering in Drenthe. Vooral in de bouw vinden mensen weer vaker werk.

Eind april telde Drenthe 14.133 uitkeringen. Het aantal uitkeringen nam in april af met 572 uitkeringen ten opzichte van de maand maart.



Aantrekkende economie

Een jaar geleden hadden 16.093 mensen in Drenthe een uitkering. Door de aantrekkende economie zijn de kansen op de arbeidsmarkt toegenomen. Volgens het UWV slaagt ongeveer twee derde van de mensen met een WW-uitkering erin binnen een jaar weer aan het werk te gaan.



Bouw

Vooral de bouw draagt bij aan de afname van het aantal WW-uitkeringen. In april daalde de WW in de Drentse bouwsector met 6,5 procent. Afgelopen jaar bedroeg de daling zelfs 37 procent. Van alle beroepsgroepen in de WW vinden mensen met een bouwberoep het vaakst opnieuw werk.