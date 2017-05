Meeste meldingen van discriminatie komen uit Emmen

EMMEN - De meeste meldingen van discriminatie in Drenthe zijn afgelopen jaar gedaan in de gemeente Emmen. Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2016.

Het gaat in totaal om 46 meldingen, die zowel bij de politie als bij discriminatiemeldpunten zijn binnengekomen. Assen staat met 39 meldingen op de tweede plek en op plek drie staat Hoogeveen met 27 meldingen.



De gemeente Noordenveld staat helemaal onderaan met slechts één melding. In totaal zijn er vanuit Drenthe 181 meldingen binnengekomen van discriminatie.



Daling en stijging

In heel Noord-Nederland daalde het aantal meldingen van discriminatie dat bij de politie binnenkwam, van 477 tot 378. Maar bij de speciale discriminatiemeldpunten kwamen juist iets meer meldingen binnen; 462 meldingen in 2016 tegenover 450 meldingen in 2015.



Verreweg de meeste uitingen van discriminatie zijn gericht op iemands huiskleur, zo blijkt uit het rapport.



Niet gemeld

Volgens de onderzoekers worden de meeste ervaringen van discriminatie overigens niet gemeld.



"Mensen zien om meerdere redenen af van melden. Ze willen niet stil blijven staan bij een negatieve ervaring of denken soms dat meldpunten alleen registreren. Ze weten niet dat er ook ondersteuning en klachtbehandeling gegeven wordt. Angst voor gevolgen van melden speelt tevens vaak een rol", zo concluderen de onderzoekers.