Tiende editie GigaGfestival: 'Iedereen komt blij binnen en gaat er ook blij uit'

Onder meer René Karst treedt vanavond op in Pesse (foto: archief RTV Drenthe)

PESSE - Voor het tiende jaar op rij wordt vanavond het GigaGfestival gehouden in Pesse. Het festival voor mensen met een beperking verwacht tweeduizend man.

"Het idee komt voort uit onze podiumavonden die we in Hoogeveen altijd doen op de derde vrijdag van de maand. En dat is een disco-avond waar altijd een bandje, dj of dansgroep optreedt. Daar komen uit heel Drenthe zo'n tachtig bezoekers op af. We hadden elf jaar geleden het plan om een groot festival te organiseren. En dat is gelukt", zegt Aliena Haar van de organisatie.



Het festival is ook toegankelijk voor mensen zonder beperking, maar mensen mét beperking gaan voor. "Vrijwel iedereen heeft een beperking, dus ze zijn niet 'anders', zoals in het dagelijkse leven. Ze zijn met gelijkgestemden en dat is fijn voor ze. Iedereen komt blij binnen en gaat er ook blij uit. Het is fantastisch", zegt Haar.



De naam GigaG is ooit bedacht door zanger René Karst. Hij is nauw betrokken bij het evenement en treedt vanavond ook op. Naast Karst zijn er onder meer optredens van Frans Bauer, Mooi Wark en One Two Trio.



Het festival begint om half acht.