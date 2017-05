Tientallen reacties op enquête over oplichting via internet

ASSEN - Tientallen Drenten die slachtoffer zijn geworden van oplichting via internet hebben zich gemeld bij RTV Drenthe. Zij hebben online een enquête ingevuld. Daarmee proberen we in kaart te brengen hoe groot de problemen zijn en of slachtoffers goed zijn geholpen door de politie.

Bent u ook slachtoffer geworden van internetoplichting en wilt u uw ervaringen delen? Dan heeft u nog een aantal dagen om de enquête in te vullen. Naast uw verhaal kunt u ook tips achterlaten om oplichting te voorkomen.In Drenthe werd volgens het CBS 4,4 procent van de inwoners slachtoffer van oplichting. Daarmee eindigt Drenthe bovenaan de lijst met oplichting per provincie. In heel Nederland komt het uit op gemiddeld 3,9 procent. Deze slachtoffers betaalden online voor iets wat ze helemaal niet kregen of kapot was.Uit dat onderzoek blijkt niet over welke bedragen het gaat en welke producten en diensten vooral in trek zijn bij online-oplichters. Ook is onduidelijk of de slachtoffer goed zijn geholpen door de politie, als ze aangifte hebben gedaan.U kunt de enquête van de regionale omroepen en de NOS nog tot en met zondag invullen. De vragenlijst is hier te vinden.