School in Hoogeveen wekt eigen energie op

Locatie Harm Smeenge van RSG Wolfsbos (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

HOOGEVEEN - RSG Wolfsbos in Hoogeveen kan binnenkort volledig in zijn eigen energie voorzien.

De locatie Harm Smeenge van de school heeft nu zo'n vijfhonderd zonnepanelen en in de zomervakantie worden nog eens vijfhonderd op het dak geplaatst.



"Ongeveer 50 procent van de energie die we gebruiken komt nu van de panelen. Straks zitten we dus op 100 procent", legt Chris Buijtendorp van de school uit. De opbrengst van de panelen is voor de leerlingen te volgen in de hal van de school en de gegevens worden straks ook gebruikt voor lesdoeleinden.



RSG Wolfsbos neemt meer maatregelen om te verduurzamen. Op de locatie Groene Driehoek komt een nieuw ventilatiesysteem, waardoor er continu verse lucht wordt aangevoerd in de klaslokalen. En ook is geïnvesteerd in er energiezuinige ledverlichting.