Emmen is wéér de minst aantrekkelijke gemeente

Emmen bungelt steeds onderaan het lijstje (foto: RTV Drenthe / Jörn Reuvers)

EMMEN - Emmen is van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten de minst aantrekkelijke om te wonen. Dat blijkt uit de nieuwe Atlas voor gemeenten die vanmiddag in het Atlas Theater in Emmen wordt gepresenteerd.





Lees ook: Onderzoek: Emmen minst aantrekkelijke gemeente om te wonen

Wel gelukkig

Emmen is dus niet echt aantrekkelijk om te wonen volgens de onderzoekers. Maar dat betekent niet dat de inwoners ongelukkig zijn. Uit de zogeheten geluksindex van de Atlas voor gemeenten staat Emmen op de zestiende plek.



Uitnodiging

De presentatie van de nieuwe Atlas voor gemeenten is vanmiddag om 15.00 uur in het Atlas Theater. Vorig jaar heeft Bouke Arends, toen nog loco-burgemeester, aangegeven dat de organisatie zelf maar eens naar Emmen moest komen om te kijken of Emmen echt zo onaantrekkelijk is. Emmen bungelt al jaren onderaan. Ook vorig jaar eindigde de gemeente op de laatste plek. Onderzoekers van de Atlas voor gemeenten vergelijken de gemeenten elk jaar op verschillende punten, zoals werkgelegenheid, veiligheid, het culturele aanbod en het huizenaanbod.Emmen is dus niet echt aantrekkelijk om te wonen volgens de onderzoekers. Maar dat betekent niet dat de inwoners ongelukkig zijn. Uit de zogeheten geluksindex van de Atlas voor gemeenten staat Emmen op de zestiende plek.De presentatie van de nieuwe Atlas voor gemeenten is vanmiddag om 15.00 uur in het Atlas Theater. Vorig jaar heeft Bouke Arends, toen nog loco-burgemeester, aangegeven dat de organisatie zelf maar eens naar Emmen moest komen om te kijken of Emmen echt zo onaantrekkelijk is.

Door: Ineke Kemper Correctie melden