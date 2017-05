Stelling: E-bikers moeten verplicht een helm dragen

ASSEN - E-bikers raken bij een fietsongeluk vaker ernstiger gewond dan mensen op een gewone fiets.

Wie op een elektrische fiets een ongeluk krijgt, heeft twee keer zo vaak meervoudige verwondingen, vaker ernstig schedelletsel en ligt twee keer zo lang in het ziekenhuis.Dat blijkt uit onderzoek van een groep Groningse artsen onder bijna 500 patiënten die na een fietsongeval binnenkwamen op de eerste hulp van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), zo meldt de Volkskrant De onderzoekers, die hun studie vandaag publiceren in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, pleiten voor preventieve maatregelen, zoals het dragen van een helm. Bijna de helft van de e-bikers loopt bij een ongeluk ernstig schedel-hersenletsel op.Wat vindt u: moeten mensen op een elektrische fiets worden verplicht om een helm te dragen?