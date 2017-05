Militairen boren waterputten in Coevorden

De boortoren die wordt gebruikt voor een van de waterputten (foto: Defensie/Erik Morren) Militairen aan het werk met een boorkop (foto: Defensie/Erik Morren) Militairen aan het werk bij de boorinstallatie (foto: Defensie/Erik Morren)

COEVORDEN - Op een militair complex in Coevorden boort Defensie vier nieuw waterputten van zestig meter diep.

"In principe kunnen we overal ter wereld een waterput boren. Als het maar niet vriest", aldus boormeester sergeant der eerste klasse Manuel van Groningen. De militairen zijn van de genie, de bouwvakkers van Defensie.



Oefening

De waterputten dienen als extra veiligheidsmaatregel naast de reguliere brandkranen en veiligheidsvoorzieningen op het defensiecomplex. Daarnaast is het boren van de waterputten een goede oefening voor de militairen waarvan het merendeel net klaar is met hun opleiding.



Week

Het waterboordetachement van de Koninklijke Landmacht is een kleine zelfstandige eenheid en beschikt over twee boormachines. Een waterput boren kost ongeveer een week inclusief opbouw, boren, testen en weer afbouwen. Het werk in Coevorden wordt vandaag waarschijnlijk afgerond.

Door: Jeroen Kelderman