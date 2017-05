Verwarde man probeert tieners te gijzelen: cel en opname in kliniek geëist

Het OM eist cel en opname in kliniek (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Dwanggedachten dat hij een jong meisje iets moest aandoen, leidden ertoe dat een Hoogevener (32) in augustus vorig jaar twee tieners probeerde te gijzelen.

Daarvoor eiste het OM vandaag opname van een jaar in een psychiatrische kliniek en twee jaar voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van vijf jaar.



Ook eiste de officier van justitie een verbod om de komende vijf jaar in Hoogeveen te komen en een contactverbod met de slachtoffers, een jongen van 14 en een meisje van 16 jaar. Verder moet hij ze in totaal 1.520 euro schadevergoeding betalen.



Poging gijzeling

Bij de voetbalvelden in Hoogeveen sprak de man de tieners op 13 augustus aan. Niet lang daarna trok hij een mes en greep hij het meisje bij de keel en daarna bij de pols, terwijl hij het mes voor haar hield. Hij riep dat ze moesten blijven staan. Toen de jongen er toch vandoor ging, zag ook het meisje kans zich los te rukken en weg te rennen.



Blond en blauwe ogen

In de rechtszaal zei de man dat hij al een paar jaar last had van dwanggedachten. Aanleiding was een vriendinnetje dat hem op zijn 18e had laten zitten. Meisjes met blond haar en blauwe ogen, die op haar leken, wilde hij wat aandoen. Hij zocht hulp, maar de GGZ in Hoogeveen nam hem niet serieus, vond hij.



Op 13 augustus was hij naar eigen zeggen zo boos en gefrustreerd dat hij geen hulp kreeg dat hij besloot dan maar iemand te bedreigen, vast te binden en dan 112 bellen om te laten weten dat het menens was. Hij bezwoer in de rechtszaal dat hij de tieners die hij uiteindelijk bedreigde niet echt wat aan wilde doen.



In de kliniek

Opvallend genoeg liep de man een paar dagen na zijn arrestatie alweer op straat in Hoogeveen. Op aandringen van de politie nam de GGZ hem alsnog op. Sinds december zit hij in de FPA in Assen. De officier wil dat jij daar nu blijft voor zijn klinische behandeling.



De slachtoffers hebben last van psychische klachten, vertelden hun ouders in de rechtszaal. De man bood zijn excuses aan. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.



Uitspraak: 1 juni.