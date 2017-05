Welk Drents gezin helpt arme kinderen uit Berlijn aan leuke vakantie?

NIEUW-RODEN - De stichting Pax Kinderhulp zoekt gezinnen in Drenthe die kinderen een leuke zomervakantie willen bieden.

Het gaat om kinderen die in armoede leven in de Duitse hoofdstad Berlijn. "Dit is historisch zo gegroeid. Toen de muur kwam en afgebroken werd, bleek het ontzettend nodig om ze daar vandaan te halen naar Nederland en dat is nog steeds zo", vertelt Katy Oosterhuis van de stichting.De kinderen zitten bijvoorbeeld in kindertehuizen of hebben ouders die niet heel goed voor ze kunnen zorgen. "De bedoeling is dat de kinderen hier in Drenthe de warmte, aandacht en liefde ontvangen die ze thuis of in het tehuis heel erg missen. Op dit moment zijn we voor zes kinderen nog op zoek naar gezinnen", aldus Oosterhuis. Het gaat dan om kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar.In sommige gevallen ontstaat een hechte band tussen een kind en een gastgezin. "Als het goed gaat, mag hetzelfde kind in hetzelfde gezin terugkomen. Dan kan er een band ontstaan die heel veel jaar kan duren", legt Oosterhuis uit. "Zo is er een familie die al vijftig jaar contact heeft met een meisje dat ze vijftig jaar geleden hebben opgevangen."De gezinnen hoeven volgens Oosterhuis niet eens speciale dingen te ondernemen met de kinderen. "Dat ze hier zijn is voor hen al vakantie. Het kan heel simpel zijn. Gezellig een kopje koffie drinken, memory spelen of een stukje rondfietsen."De samenstelling van de gezinnen die zich aanmelden maakt voor de stichting niet uit. Oosterhuis: "Als ze maar liefde en warmte geven. Het kunnen ook een opa en oma zijn, twee vrouwen die een gezin vormen, of een alleenstaande moeder." De gezinnen worden wel gescreend en moeten onder meer een verklaring omtrent gedrag hebben. Aanmelden kan via de website van Pax Kinderhulp