'Aannemelijk dat Drentse boeren meer gebruik maken van drones voor opsporen wiet'

ASSEN - LTO Noord-bestuurder Jan Bloemerts noemt het aannemelijk dat ook Drentse boeren drones gaan gebruiken om hennep op te sporen in maïsvelden.

Hij zegt dat naar aanleiding van Limburgse boeren die dit initiatief hebben genomen.In Limburg gaan boeren drones gebruiken in de strijd tegen criminelen die op maïsvelden stiekem hennepplantages houden. Tot afgelopen jaar voerde de politie met helikopters 'hennepvluchten' uit, maar daar is mee gestopt.Boeren nemen daarom het heft in eigen handen. "Het lijkt mij zeer aannemelijk dat het hier ook gebeurt gezien de massale aanwezigheid van drones inmiddels. Het is een heel laagdrempelige manier om jouw veld van bovenaf te bekijken en je verantwoordelijkheid te nemen", zegt Bloemerts.Volgens 1Limburg is er geen geld meer voor de 'hennepvluchten' van de politie. "Dat de politie daar minder prioriteit aan geeft, verbaast mij. Gezien de verantwoordelijkheid van de ondernemer zullen er alternatieven plaatsvinden en daar is de drone een goed voorbeeld van", aldus de bestuurder van LTO-Noord. "Feitelijk ben je als pachter van het perceel verantwoordelijk voor wat daar opstaat."Volgens Bloemerts is achtzaamheid van telers en de omgeving bijzonder gewenst. "Zeker bij planten van anderhalf meter zie je niet meer wat er binnen het veld gebeurt. Dus erover heen met een drone of helikopter is de meest efficiënte wijze."