Meldpunt discriminatie roept op incidenten tóch te melden

EMMEN - Het aantal meldingen van discriminatie in onze provincie is in het afgelopen jaar iets gedaald, maar er is geen sprake van een forse daling. Dat zegt David Bakker van het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

"In Noord-Nederland gaat het in totaal om zo'n dertig à veertig meldingen minder. Het is een trend die zich al een aantal jaren ontwikkelt", zegt Bakker. Volgens hem hoeft die vermindering niet te komen, doordat er ook echt minder wordt gediscrimineerd."Het kan komen doordat mensen minder bereid zijn om discriminatie te melden. Ze denken misschien dat het weinig zin heeft. Het kan ook betekenen dat discriminatie zo normaal wordt gevonden, dat mensen het niet meer melden. Dat geldt bijvoorbeeld in supermarkten. Als jongeren te oud worden, vliegen ze eruit. Het is zo normaal geworden, dat bijna niemand meer die leeftijdsdiscriminatie meldt."Het discriminatiemeldpunt doet ook onderzoek naar hoeveel mensen discriminatie hebben ervaren. Van Drenthe zijn er geen cijfers, maar van Groningen is bekend dat een op de vijf mensen in het afgelopen jaar het gevoel heeft gehad te zijn gediscrimineerd. Dat is een stuk meer dan het daadwerkelijke aantal meldingen.Volgens Bakker hangt het er ook vanaf waar de discriminatie plaatsvindt. "Op je werk is het bijvoorbeeld moeilijk om er bij weg te lopen. Dat heeft zo'n grote impact, dat je er iets mee wilt doen. Op straat is dat een ander verhaal, dan kun je makkelijk doorlopen. Mensen melden het dus sneller, als de discriminatie een grotere impact heeft."Bakker roept mensen op die het gevoel hebben dat ze worden gediscrimineerd, om dat toch vooral te melden. "Meld het gewoon, dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. Als je jaar in jaar uit een trend kunt laten zien, kunnen we de politiek aansporen om er een beleid op te maken."Uit de Monitor Discriminatie 2016 blijkt dat de meeste meldingen van discriminatie zijn binnengekomen uit Emmen. Assen en Hoogeveen volgen daarna. In totaal kwamen 181 meldingen binnen vanuit onze provincie.