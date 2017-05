Emmenaren tevreden over schoonmaakondersteuning

De huishoudelijke hulp krijgt een dikke voldoende (foto: pixabay.com)

EMMEN - De huishoudelijke hulp in de gemeente Emmen is prima in orde. Dat blijkt uit onderzoek van WMO Support uit Enschede over 2016. Die heeft in opdracht van de gemeente een enquête gehouden onder cliënten.



“We scoren zelfs iets hoger dan een jaar geleden", vertelt een tevreden wethouder Jan Bos. De algemene tevredenheid over de schoonmaakondersteuning scoort een 8. De kwaliteit van het werk een 8,1 en de hulp bij het huishouden krijgt een 8,5.



Aanbevelingen

Omdat het altijd beter kan, komt WMO Support ook met enkele aanbevelingen:

- De communicatie met de zorgaanbieder kan beter als het gaat om een vervangende hulp bij ziekte of vakantie;

- Als de hulp niet kan, stuur dan een vervanger;

- Veel cliënten hebben een hulp, hou dat in stand.



Als het gaat om de was- en strijkservice krijgt Emmen een compliment. Een jaar eerder bleek dat de communicatie daarover beter kon, dit jaar zijn er geen klachten binnengekomen.



Controle

"We hebben cliënten gevraagd wat zij van de schoonmaak vinden en een bedrijf langs gestuurd om te kijken hoe schoon het is", zegt wethouder Bos. "Wat opvalt is dat als cliënten aangeven dat het schoner kan, zij ook gelijk hadden."



Begeleiding

Naast de schoonmaakondersteuning heeft de gemeente ook de Wmo-begeleiding laten onderzoeken. Ook daar scoort Emmen een dikke voldoende. De professionele ondersteuning krijgt een 8,1 en de uitwerking van de zorgplannen een 7,6.



Er zijn wel enkele aanbevelingen:

- Maak de groepen bij de dagbestedingen kleiner. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten in kleinere groepen meer tevreden zijn;

- Werk zoveel mogelijk met professioneel opgeleide mensen, eventueel samen met vrijwilligers en stagiaires;

- Neem geregeld zorgplannen door en werk ze bij.



De wethouder brengt de aanbevelingen over aan de zorgaanbieders.

Door: Ineke Kemper Correctie melden